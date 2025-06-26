Жена Олега Ляшко неожиданно передумала разводиться с мужем

Олег Ляшко с женой / © facebook.com/O.Liashko

Жена бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Олега Ляшко неожиданно передумала разводиться с ним.

Еще в сентябре прошлого года Росита Ляшко подала заявление в суд, чтобы расторгнуть брак с экс-нардепом. В общем, судебное заседание по делу должно было состояться 3 марта в Киеве. Впрочем, развод так и не состоялся, и уже известна причина.

В частности, жена Олега Ляшко подала заявление в суд с просьбой оставить дело без рассмотрения. Поэтому, супругов не развели. Решение вступило в силу еще в марте, однако только 23 июня его обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Олег Ляшко все же не развелся / © reyestr.court.gov.ua

Отметим, Олег и Росита Ляшко находятся в отношениях около 27 лет, из которых семь - в браке. Пара поженилась в июне 2018-го по инициативе женщины. Они воспитывают двух общих детей - дочь Владиславу и сына Александра.

