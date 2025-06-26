- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 5890
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Олега Ляшко неожиданно передумала разводиться с мужем
В марте должен был состояться суд, где рассматривали бы иск жены Олега Ляшко о расторжении брака. Однако развод не состоялся, и уже известна причина.
Жена бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Олега Ляшко неожиданно передумала разводиться с ним.
Еще в сентябре прошлого года Росита Ляшко подала заявление в суд, чтобы расторгнуть брак с экс-нардепом. В общем, судебное заседание по делу должно было состояться 3 марта в Киеве. Впрочем, развод так и не состоялся, и уже известна причина.
В частности, жена Олега Ляшко подала заявление в суд с просьбой оставить дело без рассмотрения. Поэтому, супругов не развели. Решение вступило в силу еще в марте, однако только 23 июня его обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.
Отметим, Олег и Росита Ляшко находятся в отношениях около 27 лет, из которых семь - в браке. Пара поженилась в июне 2018-го по инициативе женщины. Они воспитывают двух общих детей - дочь Владиславу и сына Александра.
