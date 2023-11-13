Жена Олега Сенцова растрогала кадрами, как с мужем поздравляла сына с первым днем рождения

В семье украинского режиссера, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, Олега Сенцова праздник.

Знаменитость вместе со своей женой Вероникой Вельч отмечает первый день рождения сына. Демьяну исполнился год. В своем Instagram возлюбленная Сенцова показала, как они поздравляли сына с особым праздником.

Вероника опубликовала видео, где она с мужем держит сына на руках. Маленькому Демьяну пели "С днем рождения тебя". После этого мальчик задул свою первую свечу на именинном торте.

Жена Олега Сенцова показала, как они с мужем поздравляли сына с первым днем рождения

"Папина сказка, мамина ласка. Любим нашего мальчика к Солнцу и обратно. С днем рождения, Демичка!" – адресовала сыну Вероника.

Отметим, в прошлом году Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Жена режиссера в США родила сына, которого они назвали Демьяном. Впоследствии малыш получил украинское гражданство, после чего Вероника приехала с мальчиком в Украину.

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