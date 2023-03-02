Жена Олега Сенцова с новорожденным сыном вернулась в Украину и растрогала фото

Раньше возлюбленная режиссера из сыном находилась в США.
Жена украинского режиссера Олега Сенцова – Вероника Вельч – с их маленьким сыном вернулась в Украину.
Об этом возлюбленная знаменитости сообщила в Instagram. Вероника опубликовала фото, как с крошечным сыном Демьяном едет в поезде. Кстати, мальчик впервые увидел Украину.
"Когда впервые увидел родное "від Сяну до Дону", — подписала фотографии Вероника.
В комментариях под постом подносчики Вельч, чтобы убедиться, спросили, действительно ли она вернулась.
"Да! Наконец-то", — подтвердила Вероника.
Напомним, супруга режиссера с их сыном находилась в США. Там осенью прошлого года Демьян появился на свет. В январе уже в этом году сын Олега Сенцова в Вашингтоне получил украинское гражданство.
Между тем сам режиссер находится на фронте, куда пошел еще в начале полномасштабной войны, чтобы защищать страну от российского оккупационного войска.
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