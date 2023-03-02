Жена Олега Сенцова с новорожденным сыном вернулась в Украину и растрогала фото

Раньше возлюбленная режиссера из сыном находилась в США.

Жена украинского режиссера Олега Сенцова – Вероника Вельч – с их маленьким сыном вернулась в Украину.

Об этом возлюбленная знаменитости сообщила в Instagram. Вероника опубликовала фото, как с крошечным сыном Демьяном едет в поезде. Кстати, мальчик впервые увидел Украину.

Жена Олега Сенцова с их сыном / Фото: instagram.com/veronika_velch

"Когда впервые увидел родное "від Сяну до Дону", — подписала фотографии Вероника.

В комментариях под постом подносчики Вельч, чтобы убедиться, спросили, действительно ли она вернулась.

"Да! Наконец-то", — подтвердила Вероника.

Жена Олега Сенцова с их сыном / Фото: instagram.com/veronika_velch

Напомним, супруга режиссера с их сыном находилась в США. Там осенью прошлого года Демьян появился на свет. В январе уже в этом году сын Олега Сенцова в Вашингтоне получил украинское гражданство.

Между тем сам режиссер находится на фронте, куда пошел еще в начале полномасштабной войны, чтобы защищать страну от российского оккупационного войска.

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