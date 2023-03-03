Жена Олега Сенцова тронула кадрами, на которых режиссер впервые взял на руки новорожденного сына

Украинский режиссер, а с начала войны и боец ВСУ, Олег Сенцов наконец-то смог увидеть и обнять своего новорожденного сына Демьяна.

На днях жена режиссера – Вероника Вельч – вернулась с ребенком в Украину из США. Трехмесячный Демьян не только впервые увидел украинские пейзажи, но и оказался на руках своего известного отца.

Вероника поделилась в Facebook трогательным видео, на котором Сенцов нежно держит сына на руках, целует его и играет с ним.

"На самом деле, это было очень трогательно... Впервые на руках папы...", — подписала семейные кадры Вельч.

На самом деле это было очень трогательно... ❤️ Впервые на руках папы... Опубликовано Veronika Velch Пятница, 3 марта 2023 г.

Напомним, что сын режиссера появился на свет осенью 2022 года в США, куда Вероника уехала во время полномасштабной войны. Несмотря на то что Вероника с ребенком была так далеко от дома, в Вашингтоне маленький Демьян получил украинское гражданство.

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