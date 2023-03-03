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Жена Олега Сенцова тронула кадрами, на которых режиссер впервые взял на руки новорожденного сына

Жена Олега Сенцова тронула кадрами, на которых режиссер впервые взял на руки новорожденного сына

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
1 мин
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Жена Олега Сенцова тронула кадрами, на которых режиссер впервые взял на руки новорожденного сына

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Известный папаша наконец-то увиделся с семьей.

Украинский режиссер, а с начала войны и боец ВСУ, Олег Сенцов наконец-то смог увидеть и обнять своего новорожденного сына Демьяна.

На днях жена режиссера – Вероника Вельчвернулась с ребенком в Украину из США. Трехмесячный Демьян не только впервые увидел украинские пейзажи, но и оказался на руках своего известного отца.

Вероника поделилась в Facebook трогательным видео, на котором Сенцов нежно держит сына на руках, целует его и играет с ним.

"На самом деле, это было очень трогательно... Впервые на руках папы...", — подписала семейные кадры Вельч.

На самом деле это было очень трогательно... ❤️ Впервые на руках папы...

Опубликовано Veronika Velch Пятница, 3 марта 2023 г.

Напомним, что сын режиссера появился на свет осенью 2022 года в США, куда Вероника уехала во время полномасштабной войны. Несмотря на то что Вероника с ребенком была так далеко от дома, в Вашингтоне маленький Демьян получил украинское гражданство.

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Дата публикации
Просмотры
111
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