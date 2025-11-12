- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 2 мин
Жена Олега Сенцова показала редкое фото сына и поздравила его с 3-летием: как выглядит Демьян
Вероника Сенцов-Вельч показала, как вырос их маленький Демьян.
Жена украинского режиссера и военного Олега Сенцова, глава международного движения Amnesty International Ukraine Вероника Сенцов-Вельч, трогательно поздравила их сына Демьяна с днем рождения.
По случаю трехлетия мальчика Вероника опубликовала новые фото в Facebook, где показала своего кудрявого сына и подписала коротко, но с любовью. На снимках маленький именинник улыбается прямо в объектив, а кудрявые волосы добавляют ему еще большего очарования.
«Кудрявому гордых три!» — забавно подписала фотографию Сенцов-Вельч.
Демьян родился в конце 2022 года в США, однако уже через три месяца после родов Вероника вернулась с малышом в Украину. Теперь семья воспитывает сына здесь, рядом с родными и друзьями.
Поклонники супругов начали активно поздравлять мальчика с праздником. Юзеры присылали теплые слова поддержки и желали ему здоровья, радости и счастливого детства:
Господи, как быстро летит время… Дай Бог вам здоровья, согласия и семейного счастья. Помню фото как Олег нес по лестнице младенца. Держитесь, все будет хорошо, а у нас растет хорошее будущее!
Один позитив! И детки, и мама! С днем рождения, малыш Демьян!
Поздравляю вас всех с днем рождения! Счастливого и радостного детства, доброй судьбы Демьянчику! Многая лета!
Напомним, недавно жена легендарного футболиста Андрея Шевченко, модель Кристен Пазик, растрогала Сеть семейными кадрами, на которых показала, как подрос их сын-красавец. Также звезда поздравила Кристиана с 19-летием. Парень уже идет по пути звездного отца и делает первые шаги в большом спорте.