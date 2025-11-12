Жена Олега Сенцова показала редкое фото сына и поздравила его с 3-летием: как выглядит Демьян

Олег Сенцов с женой Вероникой

Жена украинского режиссера и военного Олега Сенцова, глава международного движения Amnesty International Ukraine Вероника Сенцов-Вельч, трогательно поздравила их сына Демьяна с днем рождения.

По случаю трехлетия мальчика Вероника опубликовала новые фото в Facebook, где показала своего кудрявого сына и подписала коротко, но с любовью. На снимках маленький именинник улыбается прямо в объектив, а кудрявые волосы добавляют ему еще большего очарования.

«Кудрявому гордых три!» — забавно подписала фотографию Сенцов-Вельч.

Вероника Сенцов-Вельч с сыночком Демьяном

Демьян родился в конце 2022 года в США, однако уже через три месяца после родов Вероника вернулась с малышом в Украину. Теперь семья воспитывает сына здесь, рядом с родными и друзьями.

Поклонники супругов начали активно поздравлять мальчика с праздником. Юзеры присылали теплые слова поддержки и желали ему здоровья, радости и счастливого детства:

Господи, как быстро летит время… Дай Бог вам здоровья, согласия и семейного счастья. Помню фото как Олег нес по лестнице младенца. Держитесь, все будет хорошо, а у нас растет хорошее будущее!

Один позитив! И детки, и мама! С днем рождения, малыш Демьян!

Поздравляю вас всех с днем рождения! Счастливого и радостного детства, доброй судьбы Демьянчику! Многая лета!

