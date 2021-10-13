Жена Остапчука показала, какой феерический праздник в цыганском стиле он ей устроил

Шоумен организовал любимой вечеринку на день рождения.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк недавно отпраздновала день рождения.

И благодаря мужу сделала это незабываемо. Дело в том, что Остапчук подготовил избраннице невероятную вечеринку в цыганском стиле. Все было украшено в соответствующей тематике, гости придерживались дресс-кода, ну а сама виновница торжества блистала как настоящая дочь цыганского барона.

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

Также на праздник пригласили выступить известного музыканта и артиста Петю Черного.

instagram.com/kristygor

Как рассказала Горняк, именно цыганская тема была выбрана не просто так:

"Если рассказать предысторию, то было так: "Вова, я мечтаю, чтобы на мой день рождения был просто разрыв, чтобы все танцевали до упаду и чтобы был "сумасшедший дом", в хорошем смысле!". И я поняла, что это точно- "Gipsy" мотивы! Хотя, если видеть как моя душа радуется от этих цыганских мотивов, можно задуматься, может где-то в крови, что-то есть!" — предположила Кристина.

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

Также она поблагодарила своих родных и друзей, которые присутствовали на празднике. А они, в свою очередь, признались, что это была очень крутая вечеринка, а у некоторых до сих пор голова болит.

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