Жена Остапчука через полтора года после открытия продает бизнес за круглую сумму и раскрыла причину

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука сообщила о кардинальных изменениях в карьере.

На своей странице в Instagram Екатерина ошеломила решением продажи бизнеса в центре Киева. А именно речь идет о ее студии массажей и лазерной эпиляции, которую девушка открыла в конце 2023 года. Блогерша честно признала, что ошиблась в выборе своего пути и уже отбила деньги, которые вложила в развитие дела. Поэтому не имеет никаких сомнений в том, чтобы передать ее новому владельцу.

К слову, жена Остапчука хочет получить от продажи 2 млн 850 тыс. грн. Между тем Екатерина говорит, что после этого будет заниматься тем, что действительно приносит ей удовольствие. В частности, создавать рекламу в собственном блоге.

Реклама

"Это был хороший опыт. Я отбила вложения. Она ни одного месяца не работала в минус. Несмотря на то, что после того, как я узнала о беременности, я не очень ею и занималась. Но я поняла, что это не то, что приносит мне удовольствие, к сожалению. До беременности я еще имела рвение. Но потом фокус сместился. Я хорошо зарабатываю на рекламе. И это то, что мне действительно нравится", - говорится в публикации бизнесвумен.

Екатерина Остапчук продает бизнес / © instagram.com/poka.tya

Кроме того, жена шоумена сразу ответила хейтерам, которые насмехаются над ней. Екатерина утверждает, что ошибиться в выборе для нее не является чем-то стыдным. И при этом она понимает, что с продажи студии можно получить неплохие деньги и двигаться дальше по зову сердца: "Мне все равно. Я вложения отбила, продам и буду еще иметь деньги".

Екатерина Остапчук продает бизнес / © instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно певец Виталий Козловский распрощался со своими прошлыми долгами перед Игорем Кондратюком и признался, что ценного продал для выплаты круглой суммы экс-продюсеру.