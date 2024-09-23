Жена Остапчука честно призналась, боится ли расстаться с любимым и из-за чего они ссорятся

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская рассекретила, как будет реагировать в случае изменений в личной жизни.

В частности, Полтавская в фотоблоге дала ответ на вопрос, не волнуется ли она из-за развода с Остапчуком. Блогерша сразу заверила, что не видит в этом процессе никакой трагедии, потому что собственное счастье гораздо важнее, чем постоянно терпеть испорченные отношения в семье.

"Жизнь непредсказуемая, гарантий ни на что никто не имеет. Да и почему-то женщины всегда боятся, что их бросят, а другие женщины всегда считают, что если пара развелась, то это муж ушел. Это странно. Женщины тоже бывают инициаторами разводов, женщина тоже может "бросить" мужчину. И не всегда разводы случаются по плохим причинам. Люди могут просто понять, что переросли друг друга или имеют разные взгляды на будущее. Это давно прошлый век – считать развод трагедией и жить вместе только ради того, чтобы было один раз. Когда-то я мечтала, чтобы было один раз и на всю жизнь, а сейчас мечтаю о том, чтобы мне просто всегда было хорошо и я чувствовала себя счастливой", — поделилась Екатерина.

Блогерша объяснила, что она в любом случае после развода не будет ставить жизнь на паузу, ведь как минимум следующие 20 лет будет находиться в расцвете сил.

"И если нам с мужем удастся делать счастливыми друг друга всю жизнь, будет супер, но если нет, то это не будет концом для меня. Жизнь слишком коротка, чтобы поставить на ней крест из-за развода. Перестрадаю. Ну и в нашем случае это Вова должен беспокоиться, что я уйду, потому что мне 24. Только кто знает, не попаяет ли меня в 40. Да и сейчас прожить вместе 10 лет – это уже доф*га, а 20 – успех, поэтому даже если мы расстанемся и это будет его инициатива, то через 10 лет мне будет 34, а через 20 – 44. Я все еще буду в расцвете сил и не буду беспокоиться о "потерянной жизни". Еще и 20 лет брака будет за плечами", — добавила жена Остапчука.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Тем не менее, Екатерина не жалуется и признается, что сейчас никаких кризисов в семье нет. Лишь иногда они с мужем могут поругаться из-за бытовых мелочей.

"У нас нет серьезных причин для ссор. Обычно это какие-то мелочи. Могу о самой глупой рассказать. Вова очень любит, чтобы все вещи всегда лежали на своих местах. Заходит на кухню, говорит: "Почему открытая пачка палочек лежит на столе, а не на полке?" Ну кринж. Меня это так разозлило, что летали эти палочки потом по всему дому. И собирал он их", — рассказала избранница шоумена.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно Екатерина Полтавская раскрыла сумму алиментов, которые платит ее муж детям от первого брака.