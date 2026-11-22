Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской и Елена Войченко / © instagram.com/poka.tya

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука призналась, как относится к его детям от первого брака с Еленой Войченко.

Блогерша Екатерина Полтавская решила пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Избраннице шоумена задали немало вопросов, в том числе и о детях ведущего от первого брака. У Кати поинтересовались, как она полюбила сына и дочь мужа.

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Жена Владимира Остапчука объяснила свою позицию по этому поводу. Екатерина Полтавская отметила, что отлично относится к детям ведущего. По ее мнению, иначе быть не могло бы. Что касается любви, то это более глубокое понятие. Екатерина считает, что полюбить детей можно тогда, если с ними либо жить вместе, либо проводить много времени.

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Пост жены Владимира Остапчука

«Люблю я своих детей. К детям мужа я хорошо отношусь. А хорошее отношение должно появляться по умолчанию, когда выбираешь мужчину с детьми. Полюбить этих детей, наверное, возможно только, если проводить с ними много времени или жить вместе», — выразила свое мнение избранница шоумена.

Напомним, недавно Владимир Остапчук в Канаде воссоединился с тремя детьми. Ведущий показал, как выглядят его сыновья и дочь от двух браков.

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