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Жена Остапчука честно призналась, как относится к его детям от первого брака: "Люблю своих"
От первой жены У Владимира Остапчука есть двое детей. В новом браке у шоумена родился сын, и в скором времени на свет появится еще один.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука призналась, как относится к его детям от первого брака с Еленой Войченко.
Блогерша Екатерина Полтавская решила пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Избраннице шоумена задали немало вопросов, в том числе и о детях ведущего от первого брака. У Кати поинтересовались, как она полюбила сына и дочь мужа.
Жена Владимира Остапчука объяснила свою позицию по этому поводу. Екатерина Полтавская отметила, что отлично относится к детям ведущего. По ее мнению, иначе быть не могло бы. Что касается любви, то это более глубокое понятие. Екатерина считает, что полюбить детей можно тогда, если с ними либо жить вместе, либо проводить много времени.
«Люблю я своих детей. К детям мужа я хорошо отношусь. А хорошее отношение должно появляться по умолчанию, когда выбираешь мужчину с детьми. Полюбить этих детей, наверное, возможно только, если проводить с ними много времени или жить вместе», — выразила свое мнение избранница шоумена.
Напомним, недавно Владимир Остапчук в Канаде воссоединился с тремя детьми. Ведущий показал, как выглядят его сыновья и дочь от двух браков.