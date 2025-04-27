Жена Остапчука извинилась перед его бывшей: Горняк отреагировала и заявила, что будет с имуществом

Владимир и Екатерина Остапчуки, Кристина Горняк

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука окончательно поставила точку в конфликте с его экс-женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Так, на днях Екатерина в своем Telegram-канале постила публикации, посвященные бывшей своего мужа. В частности, опираясь на данные близкого окружения, рассказывала о незаконном получении Кристиной ее профессионального статуса нотариуса и разоблачала ее якобы бывшие скандальные романы с преступниками и женатыми.

Публичный скандал Горняк долгое время игнорировала, но впоследствии написала, что все "имеет предел". Поэтому не стала терпеть обиду в свою сторону и начала ссориться с Екатериной через свой Telegram-канал, нажимая на "болевые точки" ее мужа. После острого диалога все же блогерши пришли к решению прекратить выливать грязь друг на друга. Так, Екатерина по просьбе нотариуса опровергла все то, что раньше без доказательств распространяла о ее жизни.

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Пост Екатерины Остапчук

Пост Екатерины Остапчук

"Да, была неправа в том, что распространила ложную информацию, которую услышала от непроверенных источников! Не имею фактов, что Кристина была любовницей, не имею фактов, что кто-то ей купил экзамен. Это все слухи, которые я на эмоциях распространила! Скорее всего, это неправда, но я из-за обиды повелась!" — написала Остапчук, заранее обсудившая текст с Горняк.

В свою очередь Кристина, как и избранница шоумена, приняла извинения. И кроме того, подняла вопрос о доме, который она с бывшим недавно разделила наполовину. Она предложила Екатерине продать его и, более того, долю из полученных средств перевести на нужды ВСУ. 24-летняя супруга Остапчука согласилась и отметила, что 20 тыс. дол. они непременно задонатят.

Пост Екатерины Остапчук

И в конце блогерши договорились больше не вспоминать друг о друге и не травить. С той же просьбой они обратились и к своей аудитории.

Пост Екатерины Остапчук

Сторис Кристины Горняк

Напомним, недавно на волну сплетен попали актеры Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая. Звезд заподозрили в романе после видео с их прогулки.