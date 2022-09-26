Жена Остапчука на фоне слухов о разводе заговорила о своей внутренней боли

В последнее время фанаты супругов Владимира Остапчука и Кристины Горняк обеспокоены тем, что у пары серьезные проблемы в отношениях и они на грани развода.

Тем более знаменитости перестали публиковать совместные посты в Instagram, а нотариус в блоге начала рассказывать о своих переживаниях и болях. Поклонники пишут слова поддержки Кристине.

В целом жена Остапчука поблагодарила фанатов, что они беспокоятся, и прокомментировала свои посты. Она отметила, что огорчена только из-за войны в Украине и это не касается ее личной жизни.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Мои печальные глаза и посты — исключительно моя внутренняя боль касательно ситуации в нашей Украине! Поэтому не стоит добавлять драматических красок в мою жизнь, потому что кому-то так хочется или кажется! Моя жизнь слишком интересна, чтобы тратить ее на драму, особенно в такое сложное время во всем мире!" – ответила Кристина.

Отметим, в последнее время обеспокоены фанаты ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины озабочены слухами о том, что у пары все не так гладко в отношениях, как кажется. Эту информацию в своей программе "Слава ПРО" прокомментировал ведущий Слава Демин, знающий супругов лично. Слава подтвердил, что в отношениях Остапчука и Горняк действительно есть определенные проблемы, и они сейчас не живут вместе.

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