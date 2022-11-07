Жена Остапчука на фоне слухов о разводе заговорила об участии в шоу "Холостяк"

Жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша, Кристина Горняк призналась, хотела бы принять участие в романтическом реалити шоу.

На фоне слухов о разводе с шоуменом поклонники предложили блогерше стать главной героиней проекта "Холостячка". Впрочем, Кристина ответила, что ей больше нравится другое реалити – "Холостяк", но об участии в нем она пока не думает.

"Интересно, что вы пишете мне о разных шоу, но "Холостячка" и "Холостяк" – немного не мои варианты. Однако если бы я выбирала из двух шоу, мне больше импонирует "Холостяк", только конкуренция мне не по душе. Потому что я у себя самая лучшая, а здесь столько девушек… Я бы не выдержала", — написала Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что уже некоторое время в Сети обсуждают возможный развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Неоднократно избранница шоумена и сама намекала на то, что их отношения завершились. А телеведущий после новости о вероятном разводе с женой добавил в соцсети красноречивое фото.

Отметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились в октябре 2020 года.

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