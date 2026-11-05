Жена Остапчука на редком фото показала, как выглядит его подросший сын от первого брака

Владимир Остапчук с Екатериной Полтавской и Елена Войченко / © instagram.com/poka.tya

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука — блогерша Екатерина Полтавская — показала редкое фото его старшего сына от первого брака.

Шоумен съездил в Торонто, где живут его дети от бывшей избранницы Елены Войченко. Там он провел время с сыном и дочерью. Жена Владимира Остапчука в Telegram-канале показала фото с их прогулки.

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На фотографии был изображен старший сын шоумена Эван, которому уже восемь лет. Мальчик заметно повзрослел, кроме того, у него изменился цвет волос. Если же раньше они были светлыми, то сейчас - темные. Екатерина Полтавская показала, как Эван прогуливался с младшим братиком Тимофеем.

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«Эван по сравнению с Тимом очень взрослый», — подписала фотография Екатерина Полтавская.

Сыновья Владимира Остапчука

Отметим, у Владимира Остапчука сейчас трое детей. Дочь Эмилия и сын Эван родились в первом браке шоумена с Еленой Войченко, который длился с 2007-го по 2020 год.

Сейчас ведущий женат на Екатерине Полтавской. Она родила ему сына Тимофея. Также супруги ждут рождения второго общего ребенка.

Напомним, недавно бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко рассказала, где сейчас их дети. Предлагаем узнать, чем занимаются сыновья и дочь политика во время войны в Украине.

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