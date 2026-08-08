Жена Остапчука вызвала скандал своим заявлением о мобилизации и назвала военного медика "ухилянткой"

Екатерина Остапчук

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Жена Владимира Остапчука Екатерина вызвала скандал своим заявлением о мобилизации, вступила в спор с военным медиком и подверглась волне критики в сети.

Знаменитость оказалась в центре громкого скандала из-за поста в Threads. Екатерина Остапчук решила высказаться по поводу мобилизации мужчин. Ее позиция быстро вызвала бурную реакцию пользователей. Особенно остро на слова блогерши отреагировала украинская военнослужащая. Она напомнила о собственном опыте службы. Впрочем, дискуссия между женщинами на этом не закончилась.

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«Женщины, которые не воюют, не имеют права высказываться по поводу мобилизации мужчин. Точно так же, как и мужчины не имеют права высказываться по поводу абортов», — написала Екатерина.

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Сообщение Екатерины Остапчук

Сообщение Екатерины Остапчук

Сообщение Екатерины Остапчук

После этого в комментариях разгорелась дискуссия. К обсуждению присоединилась военный медик, которая добровольно защищает Украину с 2022 года. Вместо того чтобы положить конец дискуссии, обмен репликами только обострился. В ответ на слова военной Екатерина назвала её уклонисткой.

Сообщение Екатерины Остапчук

Это вызвало новую волну возмущения среди пользователей. Комментаторы начали вспоминать историю с отъездом Владимира Остапчука в Канаду. В то же время они обратили внимание на его статус многодетного отца, благодаря которому шоумен пересек границу. Одна из пользовательниц решила отдельно объяснить Екатерине, почему упоминание о детях Остапчука не снимает вопросов у общества.

«А при чем здесь слово „многодетный отец“ и ваш муж? Закон о многодетных мужчинах на данный момент касается только тех, у кого 3 и более детей от одного брака! У вас, Тимофей, один ребенок. То, что Остапчук содержит ещё детей от первого брака, не имеет отношения к отсрочке по многодетности. Ведь это его законная обязанность — содержать детей до их совершеннолетия. Пусть их будет хоть 10, он будет платить алименты. Но если один ребенок от брака, то почему же вас удивляет, что его называют уклонистом», — написала подписчица.

Впрочем, Екатерина не оставила этот комментарий без ответа. Блогерша заявила, что через экран не может знать, кто именно стоит за страницей и насколько человек готов отвечать за свои слова. Поэтому она призвала пользователей не прятаться за анонимными профилями.

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«Нужно взять за правило отвечать только тем людям, которые пишут со страниц со своим именем и фото. Ведь писать с фейковых аккаунтов очень легко, не неся за это никакой ответственности», — резко ответила Остапчук.

Сообщение Екатерины Остапчук

Позже пост был удален. Екатерина повторно опубликовала его чуть позже, удалив некоторые тезисы, но пользователи не стали оставлять комментарии повторно.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич разорвал дружбу с Остапчуком и удивил своей причиной.

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