Жена Остапчука о скандале вокруг его выступления у "россиян": "Мы, как и Сердючка, ехали на праздник украинцев"

Екатерина Полтавская заверила, что почти все гости на том празднике были украинцы.

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская вступилась за него в скандале вокруг того, что он якобы вел в Греции праздник для россиян.

В сторис своей страницы в Instagram Полтавская сообщила, что Юлия Буряк, на дне рождения которой Остапчук был ведущим, украинка. Она развелась с российским олигархом Леонидом Араповым. А на Миконосе делала для себя праздник вместе со своим новым мужем, украинцем Андреем:

"Юлия, как и ее новый муж Андрей, с которым она была на празднике, украинцы. Они живут в Швейцарии. 95% гостей на празднике были украинцами, а о нескольких из рф мы не знали, потому что организаторы не предупредили менеджера Вовы, хотя менеджер и сам не спросил. Единственная вина Вовы, что он не проверил своего менеджера Влада, потому что они работают вместе шесть лет и он доверяет его выбору заказов. Сейчас Влад уволен, потому что Вова имел четкий райдер: кола, сыр и никаких рос морд в зале", - написала Полтавская.

Жена Остапчука о скандале вокруг него / Фото: instagram.com/poka.tya

Кроме Остапчука на празднике Буряк также выступили Верка Сердючка, которая, кстати, пела Russia, good bye, и группа Quest Pistols. У Сердючки уже также прокомментировали, что они ехали выступать на празднике одесситки Юлии и ее мужа Андрея, которые очень активно поддерживают ВСУ:

"Нас заверили, что ни среди гостей, ни среди артистов не будет никого, кто поддерживает путина и войну против Украины. Ведущий украинец, были и другие украинские артисты. На мероприятии присутствовал Илья Лагутенко, много лет живущий в Лос-Анжелесе, который публично осудил войну, и ни разу не нарушал законы Украины поездками в Крым после 2014. Позиция Андрея Данилко всем известна. Концерт проходил, как всегда, с украинскими флагами, песней Russia Goodbye и т.д., Трудно представить, что Данилко, персонального врага всех российских пропагандистов, которому запрещен въезд в россию на 50 лет и за чьи песни в россии возбуждают уголовные дела, мог пригласить кто-то из россии или сочувствующий", - прокомментировал менеджер Данилко Андрей Уренев Telegram-каналу "Культурная Прачечная".

В свою очередь и жена Остапчука подчеркнула, что зная позицию Верки Сердючки, вряд ли она поехала бы выступать на российской тусовке.

"Мы, как и Сердючка, ехали на праздник украинцев. О том, что там будет несколько тп из россии, знали только организаторы", - добавила Полтавская.

Жена Остапчука о скандале вокруг него / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилась информация, что Владимир Остапчук уехал в Грецию, чтобы выступить на дне рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. До начала полномасштабного вторжения Юлия, которая родом из Одессы, проживала со своим мужем в Москве. Видимо, после российской агрессии Юлия уехала из России и успела выйти замуж за украинца Андрея.

Читайте также: