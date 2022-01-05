Жена Остапчука о странных признаках своей болезни: "Такого я еще не видела"

Жена Остапчука о странных признаках своей болезни: "Такого я еще не видела"

Кристина серьезно заболела.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина продолжает делиться с поклонниками течением своей болезни.

Как рассказала вчера знаменитость, она во время отдыха в Карпатах подхватила грипп. Кристина призналась, что ей очень плохо. Также женщину удивляют некоторые признаки ее простуды:

"Такого я еще не видела, когда пьешь жаропонижающее в хорошей дозе, а она растет. По состоянию на сейчас — состояние дерьмовое, страшно болит тело, озноб превращается в жар. Короче — жесть", — поделилась Остапчук.

instagram.com/kristygor

Также Кристина рассказала, что рентген показал знаки бронхита и ей очень больно кашлять.

Остапчук рассказала поклонникам, что по ощущениям грипп к ней прицепился за один день. У женщины появились симптомы в виде кашля 2 января в обед.

"Сначала думала, может, холодным воздухом надышалась. Но потом поняла, что нет! Когда началась температура и ломота в теле. К вечеру второго дня стало очень плохо. Думала, что ковид, но еще жду анализ ПЦР, чтобы точно убедиться, что нет", – сообщила Кристина.

Владимир ухаживает за женой как может / instagram.com/kristygor

Тем временем женщина показала, как за ней ухаживает муж. Временно супруги живут по разным комнатам и встречаются на кухне, где Владимир Остапчук готовит чаи и даже печет блины любимой.

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