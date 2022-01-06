Жена Остапчука о своем самочувствии: "Болит так, что просто ужас"

Жена Остапчука о своем самочувствии: "Болит так, что просто ужас"

Избраннице шоумена стало лучше.

Жена шоумена Владимира Остапчука – Кристина – недавно пожаловалась на резкое ухудшение здоровья.

У женщины была высокая температура, и она не могла ее сбить. Также у любимой Остапчука был кашель и ужасная головная боль.

Как рассказала в своем Instagram Кристина, ей уже стало лучше. Наконец-то удалось сбить температуру. Впрочем, любимую Владимира до сих пор мучает ужасный кашель.

Кристина Горняк рассказала о своем самочувствии / instagram.com/kristygor

"Кашляю так, будто я "туберкулезник". Болит так, что просто ужас", – поделилась Остапчук.

Христина и Владимир поехали на осмотр к семейному врачу.

"Я думаю, что мы идем на поправку", — рассказал ведущий.

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