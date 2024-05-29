Жена Остапчука объяснила, почему не общается и не видится с его детьми от первого брака

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – объяснила, почему не общается и ни разу не виделась с его детьми от первого брака с Еленой Войченко.

У Шоумена 10-летняя дочь и 6-летний сын, которые с мамой живут в Канаде. Екатерина в своем Instagram рассказала, что ни разу не виделась с ними и не общается. Блогерша считает, что сейчас не время для таких знакомств и она не желает вмешиваться в личное пространство детей мужа, ведь они слишком маленькие. Полтавская убеждена, что Эмилия и Эван должны подрасти и сознательно выбрать: общаться им с женой отца или нет.

Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

"Кто не знает, у Вовы двое детей от первого брака: Эмилии 11 лет скоро, а Эвану – шесть лет. Они живут в Канаде. Я с ними ни разу не виделась, поэтому нет, не считаю, что сейчас я должна вмешиваться в их личное пространство. Детская психика очень "впитывает" в себя подобные знакомства, поэтому пусть подрастут и сами решают", — прокомментировала Екатерина.

Напомним, ранее супруга Владимира Остапчука ответила, когда они сыграют свадьбу. К слову, пара официально заключила брак в ЗАГСе, но не устраивала торжества.

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