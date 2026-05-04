Жена Остапчука объявила дату их эмиграции: когда звездная семья покинет Украину

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука — Екатерина — сообщила точную дату, когда их семья окончательно выедет из Украины в Канаду.

В своем фотоблоге избранница шоумена рассказала, что отсчет уже пошел. По ее словам, они с мужем и маленьким сыном Тимофеем покинут страну в конце мая и отправятся строить новую жизнь за океаном. Перед окончательным переездом семья еще сделает остановку в Риме, где Остапчук проведет частное мероприятие.

«30 мая я уже уезжаю из Украины. 31 мая Вова ведет свадьбу в Риме, а оттуда мы в Канаду. Поэтому осталось 27 дней, чтобы закрыть все вопросы», — поделилась Екатерина.

Екатерина также призналась, что сейчас активно готовится к переменам и старается успеть все запланированное. В частности, она уже организовывает прощальные встречи — не только с близкими, но и с подписчиками, которые хотят попрощаться перед ее отъездом.

Напомним, о намерении эмигрировать Владимир Остапчук вместе с женой сообщил еще в начале апреля. Шоумен во время войны имеет законные основания для выезда как многодетный отец — он воспитывает двоих детей от предыдущего брака, а также общего сына с Екатериной.

Ранее супруги также объясняли, что стало последней каплей для такого шага, и рассказывали, как планируют распорядиться нажитым имуществом в Украине.

