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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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387
Время на прочтение
1 мин

Жена Остапчука очаровала фото с сыном на море и восхитила фигурой спустя 6 месяцев после родов

Поклонники блогерши удивляются таким быстрым изменениям в ее теле.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Остапчук с женой

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Жена ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина поделилась новыми подробностями семейного отдыха.

Так, недавно звездные супруги показались на огромной вилле с бассейном в Черногории. И первые дни отпуска Остапчуков стартовали не только с роскошного интерьера, но и развлечений. В частности, Владимир с возлюбленной арендовали яхту и поплыли исследовать окрестности.

Кроме того, Екатерина наделала много снимков и их маленького сына Тимофея. Мальчик попозировал на руках у мамы, на кухне и поплавал в бассейне.

Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

После публикации горячих фото в бикини Екатерина вызвала у фанов немало восторга. Половина из них поинтересовалась у нее, как можно было достичь такой стройности всего лишь через полгода после родов. А остальные пожелали семье отличного отдыха.

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Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

Напомним, недавно звездная кулинар Лиза Глинская впервые повезла двух дочерей на отдых на море и восхитила их эмоциями и прогулками на пляже.

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