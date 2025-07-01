Жена Остапчука очаровала фото с сыном на море и восхитила фигурой спустя 6 месяцев после родов

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Жена ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина поделилась новыми подробностями семейного отдыха.

Так, недавно звездные супруги показались на огромной вилле с бассейном в Черногории. И первые дни отпуска Остапчуков стартовали не только с роскошного интерьера, но и развлечений. В частности, Владимир с возлюбленной арендовали яхту и поплыли исследовать окрестности.

Кроме того, Екатерина наделала много снимков и их маленького сына Тимофея. Мальчик попозировал на руках у мамы, на кухне и поплавал в бассейне.

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Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук

Екатерина Остапчук с сыном

Екатерина Остапчук с сыном

После публикации горячих фото в бикини Екатерина вызвала у фанов немало восторга. Половина из них поинтересовалась у нее, как можно было достичь такой стройности всего лишь через полгода после родов. А остальные пожелали семье отличного отдыха.

Как можно так классно выглядеть после недавних родов? Шикарно выглядите! Хорошего отдыха

Малыш Остапчук такой медвежонок

Замечательные фото, копия папы

Екатерина Остапчук с сыном

Напомним, недавно звездная кулинар Лиза Глинская впервые повезла двух дочерей на отдых на море и восхитила их эмоциями и прогулками на пляже.