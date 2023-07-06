Жена Остапчука ошеломила, сколько килограммов сбросила за месяц: "На диете не сидела"

Молодая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – журналистка Екатерина Полтавская – похвасталась потрясающим результатом похудения.

В частности, Катя в Instagram-stories пообщалась с подписчиками. У 23-летней жены Остапчука поинтересовались, сколько она весит. Полтавская не стала скрывать и откровенно призналась, что ее вес составляет 54 кило.

Однако еще месяц назад Екатерина весила 61 кг. Как призналась избранница шоумена, на диете она не сидела. Такого потрясающего результата девушка, вероятно, достигла благодаря физической активности.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Рост 168 см, вес 54 кило. В прошлом месяце был 61 кило, на диете не сидела", — отметила Полтавская.

Напомним, недавно Владимир Остапчук свозил молодую жену в Умань – свой родной город. Там супруги показывали, как возились на огороде родителей ведущего и собирали черешни.

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