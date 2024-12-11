Жена Остапчука ошеломила стоимостью родов и удивила причиной, почему ей сделали кесарево сечение

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука делится подробностями своих первых родов.

В настоящее время блогерша Екатерина Полтавская вместе с новорожденным малышом находится в роддоме. Домой избранницу шоумена могли бы отпустить уже в четверг, 12 декабря. Однако согласно с приобретенным пакетом услуг Катя может остаться на день больше, поэтому она решила воспользоваться этой возможностью. По словам блогерши, в роддоме немало специалистов, которые учат ее заботится о малыше.

"Мы еще в больнице. Он только вчера в 11:36 родился. Выписать должны завтра, но в моем пакете есть +1 день, поэтому я решила остаться до пятницы. Здесь так много специалистов, которые делают мою жизнь легче, что я не хочу с ними расставаться. Поэтому в пятницу, 13 декабря, поедем домой", — поделилась Екатерина.

Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука рожала в одном из частных роддомов Киева. Супруги приобрели VIP-пакет, стоимость которого составляет почти 155 тысяч гривен. Также пара доплатила за планируемое кесарево сечение и выбор врача, который вел беременность.

Екатерине Полтавской делали кесарево сечение, ведь у нее есть патология. У блогерши сразу две матки. Одна из них вообще не функционирует, а вторая из-за этого нестандартной формы. Жена Остапчука об этом узнала, когда планировала беременность.

"У меня было плановое кесарево сечение по показателям. Так сложилось, что у меня две матки, а вместе с ними и анатомически нетипично там все устроено. Долго объяснять, но сама бы я не родила. Одна из маток просто существует, не выполняет никакой роли, она не работает, но из-за нее другая матка нестандартной формы. Это я описываю, как я поняла", – поделилась Екатерина.

Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена шоумена говорит, что после операции чувствует себя хорошо. Через четыре часа после родов блогерша уже могла ходить, а через шесть – держать сынишку на руках. Правда, конечно, врачи колют обезболивающие. Однако, как признается Екатерина, в день родов она чувствовала себя легче, а на следующий день уже больше болел шов. Тем не менее, жена Остапчука пытается все делать, чтобы поскорее восстановиться.

"Я начала ходить где-то через 4 часа после операции. Часов через 6 я уже ходила с малышом на руках. Когда Вова утром был на эфире, я сама 4 часа полностью справлялась с Тимом. Мне колют хорошие обезболивающие. Конечно, шов болит. Сегодня (11 декабря – прим. ред.) даже достаточно сильно (сильнее, чем вчера; вчера я была немного не в себе, мне все казалось сказкой). Но я, несмотря на боль, все равно все делаю, потому что хочу поскорее восстановиться. Пока, правда, не представляю, как буду с лестницей в доме, но подумаем об этом послезавтра", - поделилась блогерша.

Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее Екатерина Полтавская уже впервые полностью показала новорожденного сына. Блогерша также поделилась, как Владимир Остапчук поздравил ее с рождением малыша.

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