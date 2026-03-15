Жена Остапчука ответила на критику ее отношения к детям ведущего от первого брака: "Я шокирована"

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук, отреагировала на волну критики относительно ее отношения к детям мужа от первого брака.

Как известно, супруги воспитывают общего сына Тимофея. В то же время у ведущего есть еще двое детей — сын Эван и дочь Эмилия — от бывшей жены Елены Войченко. Сейчас они живут в Канаде.

Недавно Екатерина сообщила в соцсетях, что семья планирует встречу с детьми ведущего, однако совместных фото после этого не публиковала. Это вызвало вопросы подписчиков, которые предположили, что блогерша ввела всех в заблуждение и удивились, почему она с Владимиром не взяли их с собой в Доминиканскую Республику, куда сейчас отправились отдыхать.

На такие упреки жена Остапчука отреагировала в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что не обязана делиться каждым событием своей жизни в Сети. По ее словам, вопрос участия детей в путешествиях или их появления в соцсетях решает прежде всего их мама и еще ряд обстоятельств.

«Можно мы как-то сами разберемся со своими детьми? Я шокирована людьми, честно. У детей Вовы от первого брака есть мама. Я не их мама, не могу решать вместо нее. Тем более не могу использовать их для своего контента. Я уважаю ее желание не показывать детей сейчас в интернете. Вова может считать иначе и публиковать у себя, потому что он отец. Я не хочу провоцировать конфликты или портить отношения. Я могу нести ответственность только за своего ребенка», — написала Екатерина.

Кроме того, блогер откровенно призналась, что не считает детей мужа своими, ведь видится с ними нечасто. Несмотря на то, жена ведущего заверила, что хорошо относится к Эвану и Эмилии, уважает их и поддерживает общение детей с младшим братом Тимофеем. По ее словам, она не собирается «лицемерить», чтобы соответствовать ожиданиям пользователей в соцсетях.

«И как бы кому-то не хотелось, но я не считаю детей Вовы своими. По крайней мере, пока. Если бы они жили с нами, я бы не делила детей и считала бы их родными. Но из-за того, что у них есть мама, и я их вижу только по телефону обычно, я не могу считать Тимофея и их равноценными для себя. Извините, святые люди. Но я не буду лицемерить и врать, чтобы казаться святошей, что люблю всех одинаково. Я их уважаю, прекрасно отношусь, являюсь инициатором их общения с Тимом, переживаю за них и т.д. И считаю это вполне достаточным для статуса наших с ними отношений», — отметила жена Остапчука.

