Жена Остапчука ответила на вопрос, видится ли она с детьми мужа

Жена Остапчука ответила на вопрос, видится ли она с детьми мужа

Женщина говорит, что они с ребятами хорошо ладят.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука — Кристина — рассказала, проводит ли она время с детьми мужа от Елены Войченко.

Женщина призналась, что, к сожалению, бывшая Владимира запрещает детям общаться с ней. Кристина утверждает, что Елена настраивает Эмилию и Эвана-Александра против нее, говоря, что она "плохая тетя". Хотя женщина признается, что они с ребятами хорошо ладят.

Кроме этого, экс-жена шоумена не отпускает детей к отцу, поэтому Владимир видится с ними в школе во время перерывов между обучением.

Кристина Горняк говорит о детях мужа / instagram.com/kristygor

"К большому сожалению, детям запрещают видеться с отцом. Их не отпускают в наш дом. Говорят, что там живет простит*тка и плохая тетя", — рассказала Кристина.

Похоже, эксы не могут примириться ради сына и дочери и продолжают дальше воевать. Хотя жена шоумена верит в то, что все наладится, и дети смогут нормально общаться со своим отцом, а Кристина — приготовит Эмилии пиццу. Ведь она призналась, что пообещала это девочке, а выполнить свое обещание не может.

Владимир Остапчук с дочкой / instagram.com/vova_ostapchuk

Заметим, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре 2019-го пара объявила о разводе. В 2020 году ведущий женился на Кристине Горняк.

После развода Остапчук и Войченко устроили настоящую войну за двух совместных малолетних детей. Остапчук обвиняет бывшую в том, что она не дает ему видеться с сыном и дочерью. Елена, в свою очередь, заявляет, что Владимир не платит алименты.

Напомним, недавно Владимир Остапчук поделился новыми снимками со своими детьми. Они вместе гуляли на детской площадке, дурачились и делали различные фотографии.

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