Жена Остапчука ответила Саше Бо, которая обвинила звезду в скандале по поводу "голодной тусы"

Обсуждение набирает новые обороты.

Скандал вокруг БДСМ-вечеринки блогера Александра Залиско в День памяти жертв Голодомора не утихает.

Так, после того, как блогерша Саша Бо заявила, что виновником всеукраинского скандала является шоумен, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, опубликовавший "дебильное и необдуманное сторис", не сдержала эмоций жена звезды.

Кристина Остапчук эмоционально отреагировала на эти слова и обратилась к Пустовит в сторис своего Instagram.

instagram.com/kristygor

"Хайп с разводом уже утратил свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро..." – написала нотариус.

Также избранница телеведущего показала фанатам скриншот личной переписки с блогершей. Так, в ответ на это Бо написала, что Горняк молодец, что защищает своего мужа, но посоветовала ей посмотреть на ситуацию со стороны, а не как жена ведущего.

instagram.com/kristygor

Впрочем, по мнению Кристины, всем стоило извиниться за этот поступок, а не перебрасывать вину на других. После этого Саша заблокировала любимую Владимира в Instagram.

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