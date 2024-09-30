Жена Остапчука похвасталась дорогим подарком от мужа за почти 30 тысяч гривен

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – похвасталась подарком от мужа за кругленькую сумму средств.

Избранница шоумена поделился, что получил от возлюбленного технику от Apple. Полтавская объяснила, что ей не везет с наушниками. Дело в том, что она уже успела потерять три пары маленьких airpods. Как шутит Полтавская, Остапчук на этот раз принял кардинальное решение. Шоумен подарил жене большие наушники, чтобы эти уже точно не потеряли, ведь это будет сделать нелегко. На сайте по продажам их стоимость составляет 27,5 тысячи гривен.

"Я потеряла уже три пары своих airpods маленьких, поэтому муж принял кардинальное решение", — пошутила Екатерина Полтавская.

Екатерина Полтавская показала подарок от Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, что недавно Владимир Остапчук принимал подарки от жены. Ведущему 27 сентября исполнилось 40 лет. Екатерина Полтавская сделала сюрприз для именинника и заказала для него цифровое пианино. Правда, ведущему можно на нем играть только при одном важном условии.

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