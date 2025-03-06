Жена Остапчука похвасталась, как он поздравил ее с годовщиной брака: "Хорошо, что не отморозилась"

В семье украинского ведущего Владимира Остапчука особый семейный праздник. Сегодня, 6 марта, шоумен празднует годовщину брака с женой, блогершей Екатериной Полтавской.

Избранница ведущего уже показала, как возлюбленный поздравил ее с важным днем в их семейной жизни. В частности, Владимир Остапчук подарил Екатерине немалый букет красных тюльпанов. Екатерина отметила, что очень любит мужа, и добавила, что хорошо, что их отношения сложились таким образом. К слову, сначала, а именно в 2022 году, Полтавская не хотела даже идти с шоуменом на свидание, но изменила свое мнение.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"У нас сегодня (6 марта – прим. ред.) годовщина бракосочетания. Люблю тебя! Хорошо, что я все-таки не отморозилась, а у тебя был плохой вкус 2022 года (я просто выглядела хуже), и у нас все так прикольно получилось", — пошутила Екатерина.

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, жена Владимира Остапчука вспомнила о начале их отношений. Блогерша говорит, что самыми лучшими были первые полгода, ведь тогда никто не знал, что они пара.

"Лучшее время — те полгода, когда о наших отношениях никто еще не знал", — говорит Екатерина.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич праздновала годовщину брака с мужем Валентином Томусяком. Знаменитость также показывала, какой была их свадьба.

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