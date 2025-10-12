- Дата публикации
Жена Остапчука похвасталась роскошным подарком от мужа за более 70 тысяч гривен
Такой презент для блогера является не прихотью, а просто необходимостью.
Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука похвасталась роскошным подарком от мужа.
Правда, презент для блогерши Екатерины Полтавской является не прихотью, а просто необходимостью. Дело в том, что у избранницы шоумена второй раз за три недели вышел из строя телефон. Устройство просто выключилось и больше не включается. Когда это произошло впервые, Екатерина Полтавская поремонтировала телефон. Впрочем, во второй раз блогерша решила, что уже выгоднее купить новый, чем снова тратить средства на ремонт.
"Выключился телефон и больше не включился. Второй раз за три недели... Я решила, что купить новый будет выгоднее, чем снова ремонтировать старый. Муж спорил. Но ведь это не у него было первое место на области по математике в 8 классе", - пошутила блогерша.
Наконец, Владимир Остапчук сделал жене подарок и приобрел ей новый телефон. Екатерина Полтавская стала обладательницей iPhone 17 Pro Max. Стоимость такого телефона составляет от 70 тысяч гривен до 115 тысяч гривен, в зависимости от комплектации устройства.
Напомним, недавно Владимир Остапчук праздновал третью годовщину отношений с женой. По случаю особенной даты шоумен ошеломил избранницу подарком за более чем три миллиона гривен.