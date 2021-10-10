Жена Остапчука похвасталась сюрпризами, которые ей устроили муж и родные в день рождения

Также Кристина похвасталась своими подарками.
Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк сегодня, 10 октября, празднует свой день рождения.
Недавно и у Владимира был праздник, ему исполнилось 37 лет. Тогда Кристина организовала для него сюрприз. И шоумен показал, что он тоже еще тот изобретатель. Владимир заранее подготовился к праздничному событию.
Ведущий договорился с родителями жены, поехал купил ей букет цветов и множество воздушных шариков. Ровно в полночь они всей семьей стали поздравлять Кристину. Родные пели для нее Happy Birthday to You, вручили праздничное пирожное и засыпали конфетти.
"Ночью было смешно и весело. Я ложилась спать и даже не подозревала ничего", — поделилась своими впечатлениями жена шоумена.
А с утра Кристину поздравил ромский ансамбль, чем ее изрядно удивил.
Кстати, именинница уже даже успела показать, что ей подарила мама. Кристина похвасталась кольцом из белого золота.
"Я давно его хотела. Утро началось с хороших подарков", — говорит счастливая именинница.
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