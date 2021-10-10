Жена Остапчука похвасталась сюрпризами, которые ей устроили муж и родные в день рождения

Жена Остапчука похвасталась сюрпризами, которые ей устроили муж и родные в день рождения

Также Кристина похвасталась своими подарками.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк сегодня, 10 октября, празднует свой день рождения.

Недавно и у Владимира был праздник, ему исполнилось 37 лет. Тогда Кристина организовала для него сюрприз. И шоумен показал, что он тоже еще тот изобретатель. Владимир заранее подготовился к праздничному событию.

Кристина Горняк празднует день рождения / instagram.com/kristygor

Ведущий договорился с родителями жены, поехал купил ей букет цветов и множество воздушных шариков. Ровно в полночь они всей семьей стали поздравлять Кристину. Родные пели для нее Happy Birthday to You, вручили праздничное пирожное и засыпали конфетти.

Кристина Горняк празднует день рождения / instagram.com/kristygor

"Ночью было смешно и весело. Я ложилась спать и даже не подозревала ничего", — поделилась своими впечатлениями жена шоумена.

А с утра Кристину поздравил ромский ансамбль, чем ее изрядно удивил.

Кристина Горняк празднует день рождения / instagram.com/kristygor

Кстати, именинница уже даже успела показать, что ей подарила мама. Кристина похвасталась кольцом из белого золота.

Кристина Горняк празднует день рождения / instagram.com/kristygor

"Я давно его хотела. Утро началось с хороших подарков", — говорит счастливая именинница.

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