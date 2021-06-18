Жена Остапчука похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике

Кристина Горняк показала стройную талию на фоне гор.
Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина, которая недавно вместе с мужем взбудоражили Сеть пикантным фото в ванной, поделилась фотографиями с отдыха.
Звездная пара проводит время в Черногории. Так, в своем Instagram жена Остапчука опубликовала снимок, на котором предстала в ярком салатовом купальнике. Образ Кристина дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.
Поклонники оценили достаточно сексуальную фотографию Горняк, отметив, что она выглядит непревзойденно.
- Вы шикарная
- Выглядите роскошно
- Вы просто идеальная!
- Богиня!
Напомним, недавно Кристина Горняк вместе со звездным мужем отдыхала на Мальдивах. Пара захватила Сеть страстными танцами на побережье океана. Влюбленные выполнили элементы самбы прямо на пляже.