Жена Остапчука похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике

Кристина Горняк показала стройную талию на фоне гор.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина, которая недавно вместе с мужем взбудоражили Сеть пикантным фото в ванной, поделилась фотографиями с отдыха.

Звездная пара проводит время в Черногории. Так, в своем Instagram жена Остапчука опубликовала снимок, на котором предстала в ярком салатовом купальнике. Образ Кристина дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.

instagram.com/kristygor

Поклонники оценили достаточно сексуальную фотографию Горняк, отметив, что она выглядит непревзойденно.

Вы шикарная

Выглядите роскошно

Вы просто идеальная!

Богиня!

Напомним, недавно Кристина Горняк вместе со звездным мужем отдыхала на Мальдивах. Пара захватила Сеть страстными танцами на побережье океана. Влюбленные выполнили элементы самбы прямо на пляже.

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