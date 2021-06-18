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Жена Остапчука похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике

Жена Остапчука похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике

instagram.com/kristygor

Кристина Горняк показала стройную талию на фоне гор.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина, которая недавно вместе с мужем взбудоражили Сеть пикантным фото в ванной, поделилась фотографиями с отдыха.

Звездная пара проводит время в Черногории. Так, в своем Instagram жена Остапчука опубликовала снимок, на котором предстала в ярком салатовом купальнике. Образ Кристина дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.

© instagram.com/kristygor
instagram.com/kristygor

Поклонники оценили достаточно сексуальную фотографию Горняк, отметив, что она выглядит непревзойденно.

  • Вы шикарная
  • Выглядите роскошно
  • Вы просто идеальная!
  • Богиня!

Напомним, недавно Кристина Горняк вместе со звездным мужем отдыхала на Мальдивах. Пара захватила Сеть страстными танцами на побережье океана. Влюбленные выполнили элементы самбы прямо на пляже.