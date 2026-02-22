- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Остапчука показала дом после вражеского "прилета" и рассказала о последствиях
Дом ведущего получил серьезные повреждения.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука показала, как выглядит его дом после вражеского "прилета".
В ночь на 22 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Украину. Под прицелом оказалась и Киевская область. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Во время вражеского обстрела серьезные повреждения получил дом Владимира Остапчука, который он делит с бывшей женой. Жилье расположено в селе Вишенки, что в Бориспольском районе.
Ведущий вместе с нынешней женой, блогершей Екатериной Полтавской, поехал к дому, чтобы зафиксировать все повреждения. В своем Telegram-канале избранница шоумена уже показала, как сейчас выглядит жилье. В частности, фасад дома получил серьезные повреждения, местами кусками посыпалась отделка. Также разрушена водосточная система. В доме повылетали окна. Кроме того, ворота тоже снесло взрывной волной. Сейчас двор усеян обломками.
"К сожалению, не только окна, их нет по всему дому. Улица за этим домом в хлам. Ворота тоже снесло. Повсюду полиция. Мы к ним подъехали. Они за нами поехали к дому. Надо зафиксировать все повреждения", - поделилась Екатерина Полтавская.
Отметим, этот дом Владимир Остапчук делит вместе с бывшей женой, нотариусом Кристиной Горняк. Бывшие супруги договаривались его продать, а средства поделить пополам.