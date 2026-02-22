ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

Жена Остапчука показала дом после вражеского "прилета" и рассказала о последствиях

Дом ведущего получил серьезные повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Владимир Остапчук и его пострадавший от обстрела дом

Владимир Остапчук и его пострадавший от обстрела дом

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука показала, как выглядит его дом после вражеского "прилета".

В ночь на 22 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Украину. Под прицелом оказалась и Киевская область. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Во время вражеского обстрела серьезные повреждения получил дом Владимира Остапчука, который он делит с бывшей женой. Жилье расположено в селе Вишенки, что в Бориспольском районе.

Ведущий вместе с нынешней женой, блогершей Екатериной Полтавской, поехал к дому, чтобы зафиксировать все повреждения. В своем Telegram-канале избранница шоумена уже показала, как сейчас выглядит жилье. В частности, фасад дома получил серьезные повреждения, местами кусками посыпалась отделка. Также разрушена водосточная система. В доме повылетали окна. Кроме того, ворота тоже снесло взрывной волной. Сейчас двор усеян обломками.

Дом Владимира Остапчука и его бывшей жены пострадал во время обстрела

Дом Владимира Остапчука и его бывшей жены пострадал во время обстрела

"К сожалению, не только окна, их нет по всему дому. Улица за этим домом в хлам. Ворота тоже снесло. Повсюду полиция. Мы к ним подъехали. Они за нами поехали к дому. Надо зафиксировать все повреждения", - поделилась Екатерина Полтавская.

Дом Владимира Остапчука и его бывшей жены претерпел значительные повреждения

Дом Владимира Остапчука и его бывшей жены претерпел значительные повреждения

Отметим, этот дом Владимир Остапчук делит вместе с бывшей женой, нотариусом Кристиной Горняк. Бывшие супруги договаривались его продать, а средства поделить пополам.

Дата публикации
Количество просмотров
319
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie