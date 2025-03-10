Жена Остапчука показала их подросшего 3-месячного сына и как изменилась ее жизнь

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука чувственно поздравила сына с особой датой.

Так, сегодня, 10 марта, сыну Владимира и Екатерины исполнилось три месяца. По этому случаю звездная мама показала, как быстро изменился Тимофей и вырос. Блогерша поздравила сына и призналась, что кроха очень повлиял на ее жизнь и наделил абсолютным счастьем.

Жена Остапчука честно призналась, что для нее первый период материнства был достаточно сложным. Впрочем, со временем она адаптировалась и научилась преодолевать трудности. Более того, 24-летняя блогерша называет появление Тимофея – лучшим событием в собственной жизни.

Екатерина Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

"Сегодня (10 марта — прим. ред.) этому лучшему мужчине в мире три месяца. Каким сложным был тот первый месяц. Иногда я просыпалась и засыпала в слезах. Но все проходит. Время летит. И родить тебя, Тим, мое наилучшее решение за 24 года. Каждая твоя улыбка делает мой мир лучше, а любые проблемы – неважными. Если бы не ты, я бы никогда не узнала, что такое подлинное счастье, потому что его действительно нельзя купить за деньги. Обожаю тебя, лучшая версия меня", - растрогала Екатерина.

Екатерина Остапчук с сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно супруги Остапчуки праздновали годовщину брака. Екатерина показала сюрприз от мужа и вспомнила их знакомство.

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