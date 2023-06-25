Жена Остапчука показала, как 23-летие отпраздновала и как ее поздравил муж

Молодая жена ведущего Владимира Остапчука – журналистка Екатерина Полтавская – показала, как 23-летие отметила.

На день рождения Катя выбрала розовое обтягивающее платье с пикантными разрезами. Праздновала 23-летие избранница шоумена в одном из ресторанов Киева. Гостей было немного, только самые близкие приятели Полтавской.

Именно таким был праздничный стол жены Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Локация вокруг была украшена цветами. В частности, даже стена у диджея была "цветочной". Как объяснила Катя, это была ее идея.

Так жена Владимира Остапчука праздновала день рождения / Фото: instagram.com/poka.tya

"Я у мамы криэйтор, поэтому такие цветы на стене придумала", – поделилась жена Остапчука.

Именно таким был праздничный стол жены Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Кстати, праздничный торт именинницы был немалым. Он был белого цвета, но украшен разными цветами в светлых тонах.

Торт жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

На празднике Екатерина получила много поздравлений. Кстати, как ее поздравлял муж, она опубликовала в Instagram.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

"Спасибо, что ты появилась. Спасибо, что ты так чиста, что ты такая фея", — сказал ведущий и поцеловал возлюбленную.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Также еще утром Остапчук подарил Полтавской большой букет розовых роз. Кстати, цветов Екатерина получила немало.

Цветы жены Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Поздравила жену шоумена и актриса Наталка Денисенко. Она отправила Екатерине букет и поздравительную открытку.

"Катюша, прекрасная девушка! Поздравляю тебя с твоим днем рождения! Очень жаль, что в этот день я не могу лично тебя обнять и поздравить… Обнимаю тебя и целую этим букетом. Будь самой счастливой", — написала актриса.

Жену Остапчука с 23-летием поздравила Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, жене Владимира Остапчука 24 июня исполнилось 23 года. В свой день рождения Екатерина показала теплые объятия с мужем.

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