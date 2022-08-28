Жена Остапчука показала, как выглядела в детстве: "А ручки какие толстенькие"

Жена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – показала, как выглядела в детстве.

Возлюбленная знаменитости опубликовала в Instagram-stories архивное фото. На снимке изображена совсем юная Кристина. Фотография была сделана во время новогодних праздников, нотариус позирует на фоне праздничной елки и в пышном белом платье. Также юная Кристина была одета в белые колготки и босоножки.

В общем, как отметила избранница шоумена, на фото она сама по себе не похожа. У Кристины были светлые волосы, курносый носик и пухленькие ручки.

Именно так выглядела жена Остапчука в детстве / Фото: instagram.com/kristygor

"Кто эта блонда? Куда девался курносый носик? А ручки какие толстенькие. Что по сандалиям?" – подписала фотографию жена Остапчука.

Напомним, недавно Кристина Горняк рассказала о жуткой аварии, в которую попала в юном возрасте. Когда нотариусу было 17 лет, она из-за серьезного ДТП сломала спину и почти два месяца не могла встать с постели.

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