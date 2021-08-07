Жена Остапчука показала, какие SMS пишет ей бывшая шоумена Войченко

Кристина ответила, встретилась ли бы с Еленой.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, Кристина пообщалась с фолловерами своего фотоблога.

Так, подписчики затронули тему отношений нотариуса и бывшей шоумена Елены Войченко. В частности, они поинтересовались, согласилась ли бы Кристина на встречу с Еленой, если бы она предложила. В ответ избранница звезды написала, что если бы Войченко хотела извиниться за свои слова, то, наверное, бы пришла на эту встречу.

Также Остапчук опубликовала фрагмент переписки с экс-возлюбленной Владимира. В сообщении говорится: "Хочешь, чтобы жили с проституткой — твой выбор. Хочешь, чтобы дети видели отца исключительно тогда, когда ему заблагорассудится — твой выбор", — написала Войченко.

instagram.com/kristygor

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"А говорили, что не писала и не оскорбляла меня, напомню. Если я молчу, это только потому, что понимаю состояние... Если бы извинились за все обиды в мою сторону, что в течение 2 лет летят в мою сторону — почему бы нет? И это лишь маленькая часть той грязи, что долетела в мою сторону, пока я не предупредила Елену, что это не моя война, а со мной лучше не вступать", — ответила нотариус.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко были вместе 15 лет. В октябре в 2019-м пара объявила о разводе. В 2020 году ведущий женился с Кристиной Горняк.

После развода Остапчук и Войченко устроили настоящую войну за двух совместных малолетних детей. Остапчук обвиняет бывшую в том, что она не дает ему видеться с сыном и дочерью. Елена, в свою очередь, заявляет, что Владимир не платит алименты.

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