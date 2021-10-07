Жена Остапчука показала видео с секретной вечеринки, которую организовала мужу

Кристина подготовила любимому сюрприз на день рождения.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк еще та изобретательница.

Так, любимая ведущего на его 37-летие подготовила ему сюрприз. Кристина собрала друзей мужа и вместе с ними организовала секретную вечеринку в рок-стиле. Видео с празднования Горняк запостила в своем Instagram.

Здесь были и перебивачки с изображением Остапчука, одежда его лицом, фотозоны. И, конечно, все приглашенные были одеты в стиле rock.

"ROCK, VOVA, ROCK! Нет ничего лучше, чем дарить радость и счастье близким. Вчера я это еще раз осознала! А когда я видела как счастлив Вова, я просто начала плакать! Самое главное, что я поняла, когда организовывала секретную вечеринку своем мужу, так это то, что у нас нереальные друзья, все до единого! Что без людей ничего невозможно и что наша жизнь прекрасна!" — подписала видео Горняк.

Также Кристина поблагодарила друзей, которые поддержали ее идею и помогли воплотить ее замысел в жизнь.

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