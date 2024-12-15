Жена Остапчука показалась с мамой ведущего и раскрыла, как она помогает после рождения малыша

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука показалась со своей свекровью.

После рождения малыша супругов, родной человек шоумена приехал в Киев, чтобы их поддержать. Как рассказала блогерша Екатерина Полтавская, мама Владимира Остапчука помогает им в быту, пока те заботятся о новорожденном Тимофее, ведь няня выйдет на работу только 17 декабря. В частности, утром родной человек ведущего приготовил различные завтраки.

"Последние два дня с нами мама Вовы. Пока мы с малышом, мама помогает в быту (няня будет только со вторника). Сейчас вот завтрак приготовила каждому разный и даже не сказала, что здесь не ресторан", — пошутила Екатерина.

Владимир Остапчук с мамой / Фото: instagram.com/poka.tya

Также мама Владимира Остапчука охотно проводит время со своим новорожденным внуком. Екатерина Полтавская показывала, как свекровь помогала ей одевать Тимофея в ползунки.

Мама Владимира Остапчука с внуком / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука делилась, с какими трудностями столкнулась после рождения сынишки. Блогерша также ответила, как шоумен справляется с родительскими обязанностями.

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