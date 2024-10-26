Жена Остапчука показалась с ним возле ЗАГСа и заинтриговала изменениями в паспорте: "Вова уговорил"

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская неожиданно показала избранника на фоне ЗАГСа.

Пара посетила государственное учреждение, чтобы Екатерина сменила фамилию. Дело в том, что при заключении брака бизнесвумен оставила свою девичью фамилию. Однако сейчас прибегла к изменениям в паспорте, чтобы родить первенца с фамилией возлюбленного. И добавила, что на этом также настаивал сам Владимир, который на опубликованном фото выглядит очень довольным.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

"Развод? Ладно, это позже как-то. Сегодня решила, что надо сменить фамилию. Не хотела раньше, потому что Остапчуков уже многовато, но Вова уговорил, чтобы с ребенком на одной фамилии все были. ЗАГС – его любимое место", — в шутку написала Екатерина.

Отметим, сейчас Екатерина Остапчук находится на последних месяцах беременности и уже в декабре подарит мужу сынишку, которому они уже придумали имя – Тимофей. Так, для 24-летней блогерши малыш станет первенцем, а для Владимира – третьим ребенком. От первого брака у ведущего есть сын и дочь, которые во время войны с их мамой проживают за границей.

Напомним, недавно бизнесвумен Елизавета Юрушева показала всех своих троих подросших детей.

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