Жена Остапчука поскандалила с Дантесом, который вступился за женщин и их права

Екатерина припомнила шоумену, что он сам говорил по теме депиляции женщин.

Скандал вокруг оскорбительных высказываний Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива в сторону женщин не утихает.

В Сети знаменитости активно делятся своими честными фото, показывают шрамы, растяжки, растительность на теле, тем самым осуждая звездных мужчин, которые позволили себе комментировать внешность женщины.

Поддержать женщин решил и шоумен Владимир Дантес. Он записал короткое видео с песней, в которой говорится: "Гей, мала, не голи ноги і вульву свою. Гей мала, ми таких хлопців, вертіли на х*ю. Ей мала, ти ідеальна, як квітонька ти. Ей мала, скажу тобі чесно, ти 10 із 10".

Владимир Дантес вступился за женщин после скандальных высказываний Остапчука, Буше и Позитива

Это видео без внимания не оставила жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Она в сторис своей страницы в Instagram напомнила, что сам Дантес недавно в одном из шоу говорил о депиляции женщины:

"У меня есть детская травма. Она из школы. У меня была учительница. Которая стояла в колготах и у нее и у нее на ногах было как у меня на голове. И у нее были очень длинные волосы на ногах. Это для меня не прикольно. Я не понимаю, когда под мышками тоже не бреют. Я – мужчина, я брею под мышками! Это не прикольно, это воняет, если не бриться", – сказал тогда в шоу Дантес.

Жена Остапчука отметила, что поделилась этим видео с шоуменом, чтобы напомнить ему, что и "он не святой" и не забывал об этом, прежде чем "злорадствовать над другими".

Жена Владимира Остапчука VS Владимир Дантес / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука VS Владимир Дантес / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, скандал вокруг Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива разгорелся после высказываний звезд в программе "Мекнув – питайте" в сторону женщин. Знаменитые мужчины позволили себе обсудить волосы на теле женщины и "ок" или "не ок", если женщина не делает эпиляцию. Это породило негласный флешмоб в Сети, в рамках которого звездные женщины делятся своими честными фото без фотошопа и отмечают, что их тело – их дело. И они будут поступать так, как сочтут нужным.

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