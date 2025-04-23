Жена Остапчука поскандалила с его бывшей и заявила, что та "отжала" дом

Владимир Остапчук с дружиной и Кристина Горняк

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука публично поскандалила с его бывшей избранницей Кристиной Горняк и ошеломила суммой средств, которую он отдал ей после развода.

Скандал между ними возник на фоне дома в коттеджном поселке Золоче Прованс. Кристина недавно сообщила, что они с Владимиром решили его продать. Однако нынешняя жена шоумена Екатерина Полтавская не выдержала и прокомментировала новости вокруг дома. В своем Telegram-канале избранница ведущего была крайне возмущена. Екатерина говорит, что ее муж и его бывшая договаривались больше не упоминать о доме в публичном пространстве. Тем временем Горняк, по словам Полтавской, эту договоренность нарушила. Супруга Остапчука убеждена, что его бывшая это делает в целях хайпа.

"Во время переговоров было условие — не вспоминать ничего публично о разделе имущества и адвокат другой стороны заверил, что этого не будет. Чтобы продать дом, достаточно выложить объявление, а не писать еженедельно посты, делать сториз и сообщения в Telegram-канале о том, что дом поделен, пытаясь сделать вид, что все было решено справедливо. Если бы цель была продать дом, а не хайповать на этой теме, то о нем бы упоминали только тогда, когда он уже будет выставлен на продажу, а не просто как напоминание, что удалось отжать себе часть дома, угрожая через своего адвоката", - заявила Екатерина.

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Пост жены Владимира Остапчука

Жена Остапчука признала, что дом был действительно поделен по закону. Впрочем, Полтавская заявила, что Горняк не вкладывала в него средства и ее доля, а это 120 тысяч долларов, просто подаренная ей. Более того, избранница шоумена уверяет, что после развода он отдал Горняк несколько десятков тысяч долларов и перевел на карту миллион гривен, а тем временем авто Кристины и ее сбережения не делились.

“Почему бы не поблагодарить бывшего мужа за подаренные после 1,5 лет брака 120 тысяч долларов (это только за дом), а не выкручивать эту ситуацию так, будто он еще и виноват в чем-то? Почему вторая сторона ни разу не вспомнила, что ей после развода дали пару десятков тысяч долларов, перевели на карту миллион гривен (где-то 100 тысяч она потом вернула), оставили Range Rover и не делили ни гривны ее сбережений? Нет, она все три года писала только плохое, чтобы все думали, какой Остапчук злой", - возмутилась Екатерина.

Пост жены Владимира Остапчука

Напоследок жена Остапчука добавила, что они не дадут согласия на продажу дома, а Кристина Горняк может разве что выкупить свою долю.

Пост жены Владимира Остапчука