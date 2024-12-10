Жена Остапчука после родов вышла на связь и рассказала о самочувствии: "Я бы повторила"

Екатерина показалась в роддоме и рассказала о впечатлениях.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерша и бизнесвумен Екатерина впервые после рождения сына вышла на связь.
В своем фотоблоге жена ведущего рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо. Больше блогершу радует возможность спать ночью так, как ей захочется, потому что больше нет никаких трудностей с беременным животиком.
"Я буду спать на спине! Не на левом или правом боку, как последние пол года, а на спине! Боже, спасибо!", — смеясь, поделилась жена шоумена.
Уставшая блогерша также коротко отметила, что роды прошли настолько замечательно, что "она бы повторила" их. И пообещала больше подробностей рассказать со временем, когда достаточно отдохнет.
Отметим, Екатерина Остапчук рожала в одном из частных роддомов в Киеве. Рядом с ней всегда присутствовал муж. Так, 10 декабря утром у супругов на свет появился сын, которого они назвали Тимофеем. Вес мальчика сейчас составляет 3 кг, а рост – 53 см.
Напомним, ранее 24-летняя супруга Владимира Остапчука делилась размышлениями о количестве детей в их семье. Она призналась, как скоро будет готова родить второго малыша.
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