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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Жена Остапчука после возвращения с отдыха з-за границы пожаловалась на проблемы со здоровьем

Екатерина Полтавская призналась, что заболела.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Владимир Остапчук с женой

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

Жена ведущего Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская - пожаловалась, что после возвращения с отдыха у нее возникли проблемы со здоровьем.

Семейство наслаждалось отпуском за границей. Сейчас Владимир Остапчук вместе с женой и сыном уже вернулся в Киев. В своем Instagram Екатерина призналась, что после отпуска начала плохо себя чувствовать, ведь заболела. В подробности блогерша вникать не стала, лишь пошутила, что "вдруг от этого кому-то станет легче".

Также Екатерина Полтавская пообещала, что хоть отпуск и завершился, но она в дальнейшем еще будет делиться тематическим контентом. Жена Владимира Остапчука говорит, что сделала немало фото и видео, поэтому не хочет их просто "оставлять в пленке".

Жена Владимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

"Мы уже в Киеве. Я заболела, если кому-то от этого будет легче. Но в сторис еще довыложу отдых. Хоть раз сделаю работу над ошибками и не оставлю те все фото в пленке", - пошутила блогерша.

Напомним, во время отдыха жена Владимира Остапчука также делилась пикантными фото в купальнике. Екатерина Полтавская ошеломила, как выглядит ее фигура спустя шесть месяцев после родов.

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