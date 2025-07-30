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Жена Остапчука поссорилась с известным ведущим: "Ведет себя как базарная баба"
Слава Демин пожаловался, что Владимир Остапчук заблокировал его в Сети. Тем временем Екатерина Полтавская резко ему ответила.
Жена украинского шоумена Владимира Остапчука поссорилась с ведущим и интервьюером Славой Деминым.
Все началось с того, что Демин пожаловался, что Остапчук заблокировал его в Instagram. В частности, интервьюер опубликовал пост, на котором заметно, что он не может найти аккаунт ведущего. А все потому, что Остапчук его заблокировал. Демин с интригой намекнул, что здесь не обошлось без жены ведущего - блогерши Екатерины Полтавской.
"Только что с удивлением обнаружил, что меня заблокировал Вова Остапчук. Вова, Кате привет", - отметил Демин.
Екатерина Полтавская не сдержалась и ответила. Блогерша отметила, что ее муж заблокировал Демина еще почти год назад. Произошло это потому, что супругов возмутило видео, которые интервьюер выпускает о них на своем YouTube-канале, мол, подает недостоверную информацию.
"Я ему уже говорила лично, что я о нем думаю, когда он обсуждал беременную меня в своих видео, не предоставляя никаких доказательств своим словам. Мне странно, когда мужчина ведет себя как базарная баба, еще и публично выкладывает, что его заблокировали, передавая привет девушке, которая к этому никакого отношения не имеет", - возмутилась Полтавская.
Екатерина отметила, что ранее обращалась к Славе Демину в личных сообщениях и писала, что ее возмущают его видео. Впрочем, тогда диалога между ними не получилось. Сейчас же блогерша убеждена, что ведущий пиарится на известных фамилиях.
"Слава за свои 40 лет так славы и не достиг, поэтому делает это за счет чужих фамилий. У него весь контент построен на других людях. И я привыкла решать вопросы лично, а не через сторис, поэтому и Славе тогда, когда мне был неприятен его контент, писала в личные. Как достал уже этот хайп", - возмутилась блогерша.
Сам Слава Демин на слова Екатерины Полтавской пока не реагирует.
Напомним, недавно жена Владимира Остапчука призналась, что муж сделал ей предложение. Екатерина Полтавская просто ошеломила стоимостью обручального кольца.