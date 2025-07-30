Жена Остапчука поссорилась с известным ведущим: "Ведет себя как базарная баба"

Владимир Остапчук с женой и Слава Демин

Реклама

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука поссорилась с ведущим и интервьюером Славой Деминым.

Все началось с того, что Демин пожаловался, что Остапчук заблокировал его в Instagram. В частности, интервьюер опубликовал пост, на котором заметно, что он не может найти аккаунт ведущего. А все потому, что Остапчук его заблокировал. Демин с интригой намекнул, что здесь не обошлось без жены ведущего - блогерши Екатерины Полтавской.

"Только что с удивлением обнаружил, что меня заблокировал Вова Остапчук. Вова, Кате привет", - отметил Демин.

Реклама

Владимир Остапчук заблокировал Славу Демина / © instagram.com/slavademin_official

Екатерина Полтавская не сдержалась и ответила. Блогерша отметила, что ее муж заблокировал Демина еще почти год назад. Произошло это потому, что супругов возмутило видео, которые интервьюер выпускает о них на своем YouTube-канале, мол, подает недостоверную информацию.

"Я ему уже говорила лично, что я о нем думаю, когда он обсуждал беременную меня в своих видео, не предоставляя никаких доказательств своим словам. Мне странно, когда мужчина ведет себя как базарная баба, еще и публично выкладывает, что его заблокировали, передавая привет девушке, которая к этому никакого отношения не имеет", - возмутилась Полтавская.

Владимир Остапчук заблокировал Славу Демина

Екатерина отметила, что ранее обращалась к Славе Демину в личных сообщениях и писала, что ее возмущают его видео. Впрочем, тогда диалога между ними не получилось. Сейчас же блогерша убеждена, что ведущий пиарится на известных фамилиях.

"Слава за свои 40 лет так славы и не достиг, поэтому делает это за счет чужих фамилий. У него весь контент построен на других людях. И я привыкла решать вопросы лично, а не через сторис, поэтому и Славе тогда, когда мне был неприятен его контент, писала в личные. Как достал уже этот хайп", - возмутилась блогерша.

Реклама

Сам Слава Демин на слова Екатерины Полтавской пока не реагирует.

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука призналась, что муж сделал ей предложение. Екатерина Полтавская просто ошеломила стоимостью обручального кольца.