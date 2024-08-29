Жена Остапчука посветила округлым животиком и удивила, сколько кило набрала за время беременности

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука продолжает делиться подробностями о своей беременности.

На этот раз блогерша Екатерина Полтавская раскрыла, сколько килограмм уже набрала. В настоящее время избранница шоумена находится на 24-й неделе беременности. Вес Полтавской составляет 55,5 кг. До беременности жена Остапчука весила всего на 1 килограмм меньше. Впрочем, как признается Екатерина, вес увеличился из-за отеков.

"Это я думала, если походить 10 минут, то отеки сойдут. Знаю, что у меня здесь много девушек с похожим сроком. Сколько вы набрали? Мой вес до беременности – 54 кило, сейчас – 55,5. Сейчас 24-я неделя беременности", — призналась блогерша.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина Полтавская в обтягивающем наряде посветила своим заметно округлым животиком и призналась, что в последнее время ей хочется кушать что-нибудь сладкое.

"Я с 8 утра до сих пор ем все сладкое, что вижу перед собой. Кто из вас меня сглазил, скажите, пожалуйста", — пошутила Остапчук.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, супруги уже определились с именем для будущего малыша. Екатерина Полтавская раньше рассекретила, как назовет сына. Также блогерша ответила, будет ли Владимир Остапчук присутствовать на родах.

Владимир Остапчук с женой сообщили пол будущего ребенка

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