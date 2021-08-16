Жена Остапчука пояснила неожиданный ужин с Киркоровым в Греции

С певцом был знаком Владимир.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина рассказала, как так случилось, что они с мужем поужинали с Филиппом Киркоровым.

В сторис на своей странице в Instagram на вопрос поклонников, она ответила, что с Филиппом был знаком Владимир. Однако, Кристина уточнила, что они знали друг друга только онлайн.

Поэтому, когда супруги узнали, что они отдыхают неподалеку от Киркорова, которому запретили въезд в Украину, решили договориться поужинать вместе.

Владимир Остапчук с женой и Филиппом Киркоровым в Греции / instagram.com/vova_ostapchuk

"С Филиппом был знакомил Вова, однако, только онлайн. Оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30-ти минутах. Решили поужинать вместе", — рассказала Кристина.

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

Отметим, что супруги сейчас отдыхают на острове Крит в 5-звездочном отеле в поселке Аниссарас. Именно в Греции сейчас также наслаждается отдыхом российский певец.

Напомним, что в июне служба безопасности Украины внесла Киркорова в список лиц, несущих угрозу нашей национальной безопасности.

Однако, за пять дней фамилия Киркорова из этого списка исчезло. В СБУ тогда сообщили, что потребуют дополнительного времени для проработки этого вопроса.

Однако, артиста таки внесли в "черный список" Минкульта. Запрет вступил в силу еще 7 июня.

Отметим, что Киркоров выступал в оккупированном Крыму. А также он неоднократно высказывался в поддержку режима Путина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку