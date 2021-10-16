Жена Остапчука поздравила мужа с их первой годовщиной свадьбы

Кристина показала архивные фото со свадьбы.

В семье украинского шоумена Владимира Остапчука снова праздник.

Владимир и Кристина праздновали годовщину их свадьбы. По этому случаю они решили поздравить друг друга и написать трогательные слова в Instagram.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / instagram.com/kristygor

"Любимая моя! Как же долго я тебя ждал... Я искал тебя в чужих голосах, в чужих судьбах и чужих глазах. Я верил, что ты придешь, я знал, что твоя душа постучит в мою дверь, я для этого оставил ее открытой. И вот ты здесь ", — обратился Владимир к жене.

Кристина в свою очередь тоже трогательно поздравила мужа. Кроме этого, она показала архивные фото с их свадьбы. Как признается звезда, она целый год ждала, чтобы опубликовать эти фотографии.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / instagram.com/kristygor

"Я счастлива, что мы встретились и выбрали вместе дальше идти по жизни. Мы ежедневно делаем этот выбор. Счастлива, что наши родители с нами и радуются за нас! Впереди у нас еще много прекрасных лет, эмоций, событий, возможностей, возможно, сложностей, но знаешь что, Вова? Вместе мы можем все ", — обратилась к мужу Кристина.

К слову, влюбленные поженились 15 октября 2020 года.

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