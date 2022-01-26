Жена Остапчука пожаловалась на профессиональное выгорание: "Хочу что-нибудь изменить"

Избранница шоумена уже 13 лет работает нотариусом.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – пожаловалась на профессиональное выгорание.

К слову, избранница шоумена уже 13 лет работает нотариусом. Впрочем, звезда хочет двигаться дальше. Кристина за это время поняла, что ей надоело работать в офисе.

"13 лет я работаю нотариусом. Я люблю свою работу и очень ценю ее. Но чем дальше, тем больше я понимаю, что у меня возникает желание не сидеть в офисе, а двигаться", – поделилась своими мыслями жена Остапчука.

Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

В общем, Кристина хочет каких-то профессиональных перемен. Она жалуется, что из-за работы у нее не хватает времени даже на отдых.

"Я хочу что-то менять. Мне никогда пойти на массаж, на спорт, потому что я бегу в офис. Лучше я буду меньше зарабатывать, но у меня будет время, которое я могу тратить на себя. Так что скоро все изменится. Я пока не знаю, как именно", — добавила Кристина.

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