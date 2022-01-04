Жена Остапчука пожаловалась на резкое ухудшение здоровья: "Мне очень плохо"

Супруги даже были вынуждены вернуться из Карпат, где отдыхали.

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина рассказала, что она заболела.

Ей резко стало плохо настолько, что супруги были вынуждены прервать свой отпуск в Карпатах и вернуться домой в Киев. Об этом Кристина рассказала на странице в Instagram.

Остапчук сообщила, что у нее повысилась температура до 38,7 и ничем не может ее сбить. У возлюбленной Остапчука кашель и ужасная головная боль. Кристина сделала два быстрых теста на коронавирус, но они показали отрицательный результат.

instagram.com/kristygor

"Два теста показали негативный, но я думаю, что нужно ехать в лабораторию и сдавать нормальный тест и тест на грипп. Вчера в таком состоянии я осилила дорогу в 12 часов и скажу вам – это трэш. Желаю всем быть здоровыми всегда!" – отметила Остапчук.

Позже, в следующем сторис Христина сообщила, что у нее диагностировали грипп.

instagram.com/kristygor

Подписчики страницы жены Остапчука выразили ей поддержку и скорейшего выздоровления. "Ты сильная, мы с тобой", "быстрого выздоровления", "ой, у меня тоже недавно был грипп, тяжело перенесла. Надеюсь, вы очень быстро восстановитесь!".

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