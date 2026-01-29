- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Остапчука призналась, что хотела бы изменить в звездном муже: "Чувствую вину из-за того"
Екатерина с юмором ответила на провокационный вопрос.
Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина, откровенно поделилась личными наблюдениями о характере любимого.
По ее словам, есть одна черта, которую она иногда хотела бы несколько подкорректировать. Екатерина призналась, что Владимир практически не умеет останавливаться и постоянно стремится быть занятым. И именно это, по словам блогера, ей не импонирует, потому что она любит замедляться и просто наслаждаться жизнью.
«Я бы хотела, чтобы он меньше хотел постоянно что-то делать. Он не может просто расслабиться и ничего не делать. Постоянно придумывает себе работу, а я чувствую вину из-за того, что я не такая упорная», — написала блогер, добавив улыбающийся эмоджи.
Поэтому очевидно, эти размышления не имели драматического подтекста. Жена Остапчука с юмором отметила, что на самом деле самое большое счастье для нее — это семья. И, как пошутила звезда, еще и любимый вафельный торт. Свои слова Екатерина подкрепила трогательным кадром: на фото маленький сын Тимофей счастливо улыбается на руках у звездного папы.
Напомним, недавно танцовщик Женя Кот показал архивные фото со своей экзотической свадьбы за границей и сообщил о важном празднике в семье.