Жена Остапчука призналась, что не общается с его детьми от бывшей, и назвала причину

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – призналась, что не общается с его детьми от бывшей, и объяснила почему.

Шоумен от экс-избранницы Елены Войченко воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана С отцом дети общаются, а также они знакомы с младшим братиком Тимофеем. Правда, все это происходит через видеосвязь, ведь Эмилия и Эван вместе с мамой живут в Канаде.

Однако Катерина Полтавская не общается с детьми мужа от экс-жены. Блогерша говорит, что они пока что не знакомы, поэтому она не видит смысла появляться в их жизни. Однако Полтавская охотно бы поддерживала с ними связь после знакомства в реальной жизни. Это только в том случае, если их мама согласится.

Жена Владимира Остапчука с их сыном / Фото: instagram.com/poka.tya

"Старшие (дети – прим. ред.) живут в Канаде. С папой общаются онлайн. Братика им тоже показываем. А я им зачем? Когда вживую познакомимся, будем общаться, если их мама разрешит", — ответила Екатерина Полтавская.

Напомним, недавно младшему сыну Владимира Остапчука исполнился месяц. Ранее Екатерина Полтавская показывала, как малыш за это время подрос и изменился.

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